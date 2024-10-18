Суперчемпа русских гонок выкинули из сезона за нарочный таран ради титула ученика! Справедливость?

С момента самого резонансного инцидента минувшего сезона российских гонок не успело пройти и двух недель, а скандал с маневром шестикратного чемпиона страны Дмитрия Брагина против молодого претендента на титул Владимира Атоева в финале РСКГ получил внезапное развитие и громкий финал.

Вкратце сюжет: 5 октября в Грозном на последних кругах гонки топового класса «туринг» шестикратный чемпион серии опытнейший 42-летний Дмитрий Брагин (один из самых титулованных наших гонщиков, между прочим, – суммарно 15 титулов в автокроссе, ралли-кроссе, ралли, зимнему треку и шоссе) из команды «Таифмоторспорт», уверенно лидировавший со старта, резко замедлился и пропустил вперед двух соперников. Следом обогнать Брагина попробовал сражавшийся за чемпионство пилот «Лукойл Рейсинг СМП Тим» Владимир Атоев, но между гонщиками произошел контакт, после чего «Хендэ» Атоева налетела на «Ауди» Захара Слуцкого, который пытался пройти обоих по внешнему радиусу. Из-за повреждения машины Атоев сошел, а титул в итоге забрал напарник и ученик Брагина – Михаил Симонов.

И хотя по итогам гонки стюарды выписали обоим пилотам «Таифмоторспорта» полуминутные штрафы (Брагину – за вынос Атоева, Симонову – за контакт с другим пилотом «Лукойла» Кириллом Смалем), на итоговое положение в чемпионате это никак не повлияло, что вызвало всеобщее возмущение. Такой финал назвали «позорным» напарник Атоева и экс-пилот мировой «Формулы-3» Александр Смоляр , авторитетная журналистка Мария Мельникова и гоночный менеджер Петр Алешин, с осуждением выступили многие другие спикеры из мира гонок.

Все подробности с видео здесь: мы даже поговорили с триумфатором Симоновым – оказывается, он толкался с Атоевым еще на старте!

Наконец, 16 октября телеграм-канал Ovsienko club опубликовал инсайд от известного гонщика и деятеля российского автоспорта Михаила Горбачева о том, что с Брагина все же сняли все очки, набранные им за сезон. Спустя сутки информация получила официальное подтверждение от Российской автомобильной федерации.

«Во вторник 15 октября состоялось заседание Совета Российской автомобильной федерации по спорту, на котором был принят ряд важных решений.

В том числе на повестке дня было обращение команды «Лукойл Рейсинг Тим» относительно инцидента между пилотами Дмитрием Брагиным и Владимиром Атоевым, который произошел в финальной гонке сезона Чемпионата России в классе Туринг, которая проходила на трассе «Крепость Грозная». Руководствуясь положениями п.3.1.3 Спортивного кодекса РАФ, за нарушение п.1.8.5 Спортивного кодекса РАФ (Обязательство вести честную борьбу), Совет принял решение аннулировать результат Дмитрия Брагина по итогам сезона 2024-го года, лишив его всех набранных очков», – говорится в заявлении главного регулятора наших гонок.

Денежный штраф на сумму 300 тысяч рублей получил и главный пострадавший в инциденте – Владимир Атоев. Пилота наказали за неспортивное поведение уже после гонки, когда он публично высказался в адрес Брагина с использованием нецензурной лексики. Команды также предупредили об ужесточении наказаний вплоть до дисквалификаций за подобные нарушения их гонщиков в будущем.

Ближайшая культовая аналогия из истории автоспорта – безусловно, финал сезона «Формулы-1» в Хересе 1997 года , когда похожими методами ФИА решила воспитать Михаэля Шумахера за умышленное столкновение с Жаком Вильневым и лишила немца всех очков в личном зачете (хотя степень его вины не ясна до сих пор!) . Похожая логика просматривается и в действиях российского гоночного сообщества сейчас.

Добиться наказания было не просто, но про его необходимость говорили сами гонщики

Просто из-за целого ряда формальностей в судейском регламенте российских кольцевых гонок даже грубые нарушения могут обойтись минимальными последствиями! Это объяснила сама серия РСКГ на примере хронологии с рассмотрением инцидента Брагин-Атоев.

«Команда «Лукойл Рейсинг СМП Тим», за которую выступает Владимир Атоев, подала протест на действия Дмитрия Брагина на последнем круге гонки. Судьи (точнее – состоящая из трех человек коллегия спортивных комиссаров) протест удовлетворили. Действия Дмитрия были квалифицированы как блокировка – наказанием стали 30 штрафных секунд, отбросившие многократного чемпиона России с 5-го места на финише на последнее 11-е в итоговом протоколе. При этом – поскольку за действия пилота может быть наказан только совершивший их пилот – наказание не повлияло на исход борьбы за титул в личном зачете».

То есть титул Симонова оставался в любом случае вне опасности, но с более суровым наказанием его напарника были нюансы – хоть его и требовал разгневанный гоночный мир. «Судя по комментариям в наших соцсетях, многих болельщиков такое решение не удовлетворило. Есть ли в этом случае у подателя протеста возможность оспорить принятое по нему решение? Да, такая возможность есть. Если команду или участника не удовлетворяет решение КСК, на него можно подать апелляцию. Точнее, непосредственно на трассе (в течение часа после получения участником решения по протесту) необходимо подать только уведомление об апелляции. Если это сделано, результаты соответствующей гонки остаются в статусе предварительных – до принятия решения по апелляции или до истечения 96 часов (4 суток), в течение которых надо предоставить материалы по апелляции в апелляционный суд», – объясняет РСКГ.

Владимир Атоев после финала РСКГ в Грозном

Команда Атоева подавать апелляцию на решение судей в Грозном не стала. Вместо этого они обратились в Совет по спорту и комитет по кольцевым гонкам РАФ. Эти же инстанции принимали решение о снятии очков с Брагина и его команды, которая опустилась в зачете на последнее место.

По совпадению, РАФ, с этого года возглавляет Борис Ротенберг - одновременно руководящий и гоночной программой «G-Drive СМП Рейсинг» (чьим пилотом является Атоев), но не стоит искать предвзятости в решении или мотивах подачи.

Как следует из объяснения РСКГ, обращаться в подобной ситуации пришлось бы в любом случае именно в федерацию (кто бы ни оказался на месте команды Ротенберга), так как судьи на месте все равно могли принять решение только по результатам конкретной гонки, а не всего чемпионата. При этом дисквалифицировать пилота за действия его напарника, как того требовали многие в отношении нового чемпиона Михаила Симонова, невозможно в принципе.

Гораздо важнее было в целом показать участникам, что за подобные эксцессы больше нельзя будет отделаться разовым штрафом в 30 секунд. В противном случае серия рисковала скатываться дальше в формат с максимально грязной борьбой всех против всех, о чем, например говорил тот же Смоляр по итогам гонки в Грозном. Тем более, что определенные невеселые тенденции наметились уже по ходу этого сезона.

Реакция на новое наказание Брагина: от «легко отделался» до конструктивных разборов с инсайдами

Штраф трудно назвать «не суровым» (откровенно говоря, он беспрецедентный для России и редчайший даже для мира), но он, тем не менее, удовлетворил не всех.

Вместе с тем высказывались и довольно обстоятельные точки зрения, как в случае опытного российского пилота Ефима Гантмахера .

«Кто такой Дмитрий Брагин? Ммногократный Чемпион России, победитель и призер международных соревнований, тренер и руководитель своей же гоночной команды. Всегда отличался умением анализировать обстановку и считать вероятности и очки. А еще всегда славился умением вести жесткую и бескомпромиссную борьбу на грани. Иногда и за гранью. Кого ни спроси – вы едва ли найдете равнодушных к нему. Даже меня он когда-то выкинул с трассы, не нарушив правил, с точки зрения судей. Я тогда стал сильнее, освоив похожий прием, суть которого – никогда не давать сопернику пространства больше, чем того в теории могут требовать правила.

Непосредственный маневр Брагина я бы назвал грязным. Даже для Димы. Но если посмотреть все гонки сезона, то можно увидеть, что такой была большая часть борьбы не только в классе, но во всем РСКГ. И если посчитать количество грязных приемов, то тут Дима будет не в лидерах. В течение года реакция судей не всегда была читаема и одинакова, и то, что это в принципе случилось – вина в том числе и судейская.

Мне такие вещи кажутся недопустимыми, как и выяснения отношений матерной бранью, кулаками, угрозами и другими неспортивными способами, но я не могу скрыть своего восхищения точностью действий Димы. Идеально подобранный момент в точке, где никто из споттеров не подскажет, как поступить в моменте, ибо с трибун этого места не видно. Отвратительно, но мое почтение. Поступил бы я так же? Когда мой ученик будет ехать финальную гонку чемпионата в одном заезде со мной и бороться за титул, тогда и отвечу», – прокомментировал у себя в канале Гантмахер.

Михаил Симонов и Дмитрий Брагин во время автограф-сессии

Тем, что Брагин буквально поставил все на титул своего ученика, объясняет его действия и комментатор Сергей Беднарук, обозревающий российский автоспорт.

«Дмитрий Брагин прошел очень большой путь, прежде чем стать титулованным гонщиком, руководителем собственной команды и тренером. В начале, когда он выступал даже не в кольцевых гонках, а кроссовых, ему пришлось пройти через соперничество с более опытными соперниками, которые зачастую играли не по правилам. И как мне рассказывали, судейство в те годы, а это были 90-е, было направлено против него, особенно когда ему – молодому пацану – приходилось сражаться с богатыми дядями. Это воспитало в нем характер и стремление к доскональному знанию всех нюансов правил, чем он активно пользуется сейчас.

Можно долго рассуждать о морали, но все-таки это спорт высших достижений и на кону стоит многое. А в данном случае на кону стоял титул его главного воспитанника. Во многом существование Bragin Racing Team (гоночная команда Дмитрия Брагина – Спортс’‘), которая является техническим партнером «Таифмоторспорт», обязана Симонову-старшему (отец Михаила Симонова), который вложился в эту команду и дал ее построить. А до этого Брагин выполнил задачу воспитать из его сына успешного профессионального спортсмена. В младшие годы Михаил [Симонов] был сорванцом, которого было сложно направить в правильное русло, и Брагин это сделал. И, конечно же, когда в этом году на кону стояла победа его ученика, он сделал все, что возможно.

На мой взгляд это показало профессионализм Брагина, как пилота, потому что он в гонке, а не сидя на диване, смог так рассчитать маневр, что по сути там не за что было наказывать. Там не было блокировки, ведь соперники сами полезли обгонять на внешний радиус. Естественно это было просчитано, но он сделал все для того, чтобы помочь своему пилоту. А гонки – это все-таки не танцы и не балет, где нужно всех пропускать», – высказался в подкасте «Жесткий состав» Беднарук.

Так что самая драматичная история в российском автоспорте за этот год оказывается далеко не такой очевидной! Два гонщика входили в тот злополучный поворот с максимальным намерением выйти из него первым, потому что у обоих на это были самые неоспоримые причины. А дальше мы все стали свидетелями того, что и называется гонками.

Чем не сюжет для документального или художественного фильма или сериала для любого российского стриминга? Выйдет не хуже Drive To Survive!

Что еще крутого есть в российских гонках?

Фотографии: G-Drive СМП РСКГ