Карлос Сайнс: «В Остине «Феррари» ждет самый важный тест – увидим, сработают ли все эти обновления болида на нормальной трассе»

Сайнс высказался о важности Гран-при США для Скудерии.

Пилот «Феррари » отметил, что выступление на этапе в Остине даст ответ на вопрос о том, есть ли у итальянской команды перспективы вклиниться в борьбу за победу в Кубке конструкторов.

«Чем больше после этапа в Монце мы проводим гонок на различных трассах – тем сильнее в нас растет уверенность в том, что обновления болида действительно работают в самых разных условиях.

При этом я всегда говорил, что до тех пор, пока мы не доберемся до Остина и не опробуем их на более нормальной трассе, мы не сможем оценить, насколько наша машина на самом деле прибавила в скорости на треках с такими характеристиками, как в Спа и Зандворте – где у нас как раз были трудности.

Так что я думаю, что в Остине нас ждет самый важный тест – мы увидим, сработают ли все эти обновления на более нормальной трассе и действительно ли мы все это время двигались в правильном направлении.

Думаю, что наша вера в успех в Кубке конструкторов во многом будет зависеть от того, что случится в ближайших гонках. Если следующие гонки будут похожи для нас на то, что было в Сингапуре, Баку, Монце – значит, мы продолжим верить в то, что способны выиграть командный чемпионат.

Если же в Остине, Мехико и Сан-Паулу, на более стандартных трассах, мы начнем откатываться назад – куда-то на уровень, на котором находились в Зандворте и Спа, то наша вера в окончательный успех, очевидно, будет не так сильна», – рассказал Сайнс .

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