Кроуфорд проведет за «Астон Мартин» тесты в Абу-Даби по окончании сезона

«Астон Мартин» выбрала пилота для постсезонных тестов.

Британская команда сообщила, что пилот по развитию Джек Кроуфорд примет участие в тестах, которые состоятся по окончании сезона.

Заезды молодых гонщиков пройдут после Гран-при Абу -Даби на той же трассе.

19-летний американец впервые сядет за руль актуальной машины «Астон Мартин» AMR24. Ранее пилот опробовал болид на сезон-2022, AMR22.

Джек занимает пятую позицию в текущем чемпионате «Формулы-2», на его счету пять подиумов, в том числе одна победа.

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