Кроуфорд проведет за «Астон Мартин» тесты в Абу-Даби по окончании сезона
«Астон Мартин» выбрала пилота для постсезонных тестов.
Британская команда сообщила, что пилот по развитию Джек Кроуфорд примет участие в тестах, которые состоятся по окончании сезона.
Заезды молодых гонщиков пройдут после Гран-при Абу-Даби на той же трассе.
19-летний американец впервые сядет за руль актуальной машины «Астон Мартин» AMR24. Ранее пилот опробовал болид на сезон-2022, AMR22.
Джек занимает пятую позицию в текущем чемпионате «Формулы-2», на его счету пять подиумов, в том числе одна победа.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
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