Эдди Джордан: «Чтобы сохранить Ферстаппена в 2027 году, «Ред Булл» нужно выиграть чемпионат-2024»

Джордан высказался о карьерных перспективах Ферстаппена.

Менеджер Эдриана Ньюи и бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что Макс может всерьез рассмотреть возможность перехода в другой коллектив в случае поражения в борьбе за титул в сезоне-2024.

Ранее боссы «Ред Булл» сами признавали, что в контракте Ферстаппена, который рассчитан до 2028 года, имеются различные опции досрочного расторжения при достижении определенных условий.

Наибольший интерес к фигуре Ферстаппена проявляли «Мерседес » и «Астон Мартин ».

«У «Ред Булл» по-прежнему невероятно быстрая машина, и я по-прежнему считаю, что Макс Ферстаппен все еще может выиграть чемпионат. Я абсолютно в этом убежден. И даже если в «Ред Булл» утратили ту особую частичку, которая делала их машину невероятно быстрой, я надеюсь, что они смогут вновь это найти.

Все просто, потому что важно с точки зрения игры с Максом, с его мыслями. Останется ли Макс в «Ред Булл» до 2026-2027 года? У меня нет ответа на этот вопрос. Но если в «Ред Булл» хотят гарантировать сохранение Макса, им обязательно стоить решить вот эту проблему с машиной. Я бы сказал так – чтобы сохранить Макса в 2027 году, «Ред Булл» нужно выиграть чемпионат-2024», – рассказал Джордан .

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