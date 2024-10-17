Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Норрис способен догнать Ферстаппена, если научится стартовать»

Арну назвал условие, при котором Норрис может догнать Ферстаппена.

Бывший гонщик «Формулы-1» Рене Арну ответил на вопрос, способен ли пилот «Макларена» Ландо Норрис отыграть отставание в борьбе с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«В теории да, думаю, Норрис способен. 52 очка – большая разница, однако, учитывая то, как идут дела у него и у «Макларена », отыграться можно.

Но при одном условии: он научится стартовать. Иначе какой смысл забирать поул, если плохо стартуешь и теряешь три или четыре позиции.

И, опять же, дело в стратегии команды. Если Пиастри будет выступать сам по себе, ситуация для Ландо сильно осложнится, ведь единственный способ – зарабатывать максимум очков или чуть меньше на каждом Гран-при. А если вмешается Оскар …

Еще один фактор – надежность. Сейчас ситуация не такая, как в мое время, болиды уже не ломаются – речь о состоянии и продолжительности службы деталей. Штрафы в виде потери десяти позиций за замену силовой установки или элементов коробки передач могут оказаться очень весомыми в борьбе за титул», – заявил Арну.

Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»

Мартин Брандл: «Ферстаппен будет не доезжать до титула, а атаковать. Макс может одержать одну-две победы»