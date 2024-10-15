Мартин Брандл: «Ферстаппен будет не доезжать до титула, а атаковать. Макс может одержать одну-две победы»

Брандл предположил, как Ферстаппен будет сражаться за чемпионство

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сомневается, что гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен выберет консервативный подход, пытаясь минимизировать потери в борьбе с соперником из «Макларена » Ландо Норрисом .

«Нет, не думаю, что Ферстаппен занимается тем, что доезжает. Считаю, он будет по-настоящему атаковать.

Впереди шесть гонок, и не надо также забывать о трех спринтах, за которые начисляют очки. Полагаю, Макс может одержать одну или две победы и немного поменять расклад сил», – проанализировал ситуацию Мартин.

Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»

Мартин Брандл: «Невозможно узнать психологическую силу Норриса, пока он не подойдет вплотную к титулу»