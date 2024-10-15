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«Не считаю бен Сулайема расистом». Гюнтер Штайнер о сравнении гонщиков с рэперами

Штайнер проанализировал слова президента ФИА о пилотах и рэперах.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал фразу президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который призвал гонщиков меньше материться и сравнил их с рэперами.

После этого пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил о «расовом элементе» в данном высказывании.

«Не считаю его расистом. Я говорю это в его защиту. То, что он сказал про рэп – не думаю, что это никак не связано с расой. Разумеется, рэп чаще читают черные, чем белые, но он не это имел в виду – он говорил о лексике, а не о людях», – сообщил Гюнтер.

В то же время Штайнер не согласился с жалобами бен Сулайема на британскую прессу:

«А что она ему делает? Если у кого-то другое мнение, это не значит, что он твой противник. Мы имеем право на свое мнение и свободу слова, я очень это поддерживаю.

У меня свое мнение, у вас может быть другое, но нельзя критиковать вас за это. Я не могу вам сказать: «Вы думаете не как я, значит, вы неправы» – нет. У вас есть право на собственное мнение».

Хэмилтон о сравнении гонщиков и рэперов: «Есть расовый элемент, большинство рэперов черные. Президент ФИА неправильно выбрал слова»

Мохаммед бен Сулайем: «Британские СМИ приговорили меня, но сделали сильнее и мудрее»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
logoМохаммед бен Сулайем
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