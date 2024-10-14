Гюнтер Штайнер: «Если Хэмилтон станет восьмикратным чемпионом, принесет титул «Феррари» – то окажется в Ватикане»

Штайнер высказался о причинах перехода Хэмилтона в «Феррари».

Бывший руководитель «Хааса » считает, что Льюис в данном случае выбрал вариант, от которого вряд ли бы отказался почти любой другой пилот на его месте. И что Хэмилтона прельщает шанс завоевания титула в составе «Феррари».

«Думаю, он хочет попытаться сотворить магию и вернуть «Феррари» к победам в чемпионате. Мне кажется, что им движет именно это. Понятно, что сам я не обсуждал это с ним, но я вижу, что его мотивация заключается именно в этом – прийти в «Феррари» и постараться вернуть команду на вершину.

Он думает – я же GOAT [аббревиатура, в данном случае величайший гонщик всех времен], я знаю что делаю, я выиграл семь титулов. Что еще мне может покориться?

Если он станет восьмикратным чемпионом, если принесет титул в «Феррари» – то окажется в Ватикане.

Более того, «Феррари» без «Формулы-1» – это не «Феррари». А «Формула-1» без «Феррари» – это не «Формула-1 ». Это синонимы. Полагаю, все дело в той самой магии, которую несет в себе Скудерия, и если у вас есть шанс стать гонщиком «Феррари» – им надо пользоваться. Тем более, что Хэмилтон близок с Фредом Вассером. Они отлично друг друга знают, Льюис выигрывал в юниорских формульных сериях, выступая за команды Фреда. Так что я думаю, это тоже сыграло роль – они хотят добиться чего-то вместе. И если им удастся – это и правда будет здорово», – рассказал Штайнер.

Гюнтер Штайнер о борьбе за титул: «Оцениваю шансы как 60 на 40 в пользу Норриса, но ему будет нужна небольшая помощь «Феррари»