Гюнтер Штайнер: «В «Формуле-1» у двух команд не может быть один владелец»
Штайнер высказался о ситуации с «Ред Булл» и «РБ».
Бывший руководитель «Хааса» считает, что «Формуле-1» стоит подумать над разрешением ситуации с тем, что сразу две команды «Ф-1» принадлежат одной и той же компании.
«В таком спорте как «Формула-1», у двух команд не может быть одного владельца. Вы никогда не избавитесь от подозрений в том, что эти команды будут действовать в сговоре.
Полагаю, мы должны с уважением относиться к тому, что в свое время сделали в «Ред Булл» – я даже участвовал в процессе, когда они купили «Минарди».
«Формула-1» переживала трудные времена, у «Минарди» были трудные времена. Если бы их не спасли – команда бы просто исчезла. С тех пор «Формула-1» многого добилась, серия заметно выросла. Возможно, в будущем эту ситуацию исправят, и одним людям не дадут владеть сразу двумя командами. Ведь это запрещено напрямую в том же футболе, это вообще везде запрещено.
При этом я бы не стал действовать настолько радикально и вносить запрет в условия нового Договора Согласия. Все-таки «Ред Булл» очень многое сделал для «Ф-1». И им решать, что делать со своими командами. Но в будущем об этом вопросе нужно подумать».
Споры возникли после того, как Даниэль Риккардо, теперь уже бывший пилот «РБ», установил лучший круг гонки в самом конце Гран-при Сингапура – специально поехав для этого в боксы и перейдя на шины «софт». И тем самым отобрал одно очко у Ландо Норриса – главного конкурента Макса Ферстаппена.
При этом на зачетный балл, полагающийся за лучший круг, Риккардо никак не мог претендовать, поскольку находился далеко за пределами очковой зоны:
«Если бы команда «РБ» не принадлежала тем же людям, что и «Ред Булл», ни у кого бы не возникло никаких подозрений. Все бы сказали, что это был последний аккорд Даниэля Риккардо. Если бы лучший круг в такой ситуации проехал пилот «Заубера», например, разве бы кто-то забеспокоился? Нет. Но проблема в том, что у двух команд один владелец».
Политическая битва титанов «Ф-1»: систему «Ред Булл» атакуют из-за одного зачетного балла!
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