Андреа Стелла: «Макларену» стоит продолжать действовать агрессивно в вопросе дальнейшего развития болида»
В «Макларене» будут продолжать активно развивать машину 2024 года.
Руководитель «Макларена» признал, что преимущество команды на Гран-при Сингапура и удачная серия результатов в последних гонках в целом дают повод для размышлений относительно того, чтобы не испортить оптимальный баланс машины дальнейшими обновлениями.
«Справедливости ради, это была одна из тех вещей, о которых я и сам задумался сразу после гонки в Сингапуре. Поскольку у нас есть некоторые наработки, которые мы планируем внедрить в дальнейшем, однако когда вы видите такой уровень выступлений на трассе, то всегда должны с осторожностью подходить к вопросу дальнейшего развития болида.
И в то же время нам нужно верить в процесс, верить в то, что мы уже успели наработать. И я уже говорил о том, что мы никогда не торопимся и тщательно проверяем работу новинок на трассе.
Так что вряд ли такое выступление повлияет на наши планы. К тому же я не уверен, что в «Формуле-1» вы в принципе можете позволить себе слишком сильно сбавить темп, ведь это будет означать, что конкуренты обязательно вас догонят, а мы не знаем, какие у них планы.
На примере «Ред Булл» мы видим, что на трассе, где они ожидали не очень хорошего выступления, в итоге они оказались потенциально второй по скорости командой. Мы не видели потенциал «Феррари» в полной мере, но они, как кажется, в целом не уступали нам в скорости, а Шарль Леклер на последнем отрезке был особенно быстр.
Так что в целом я бы сказал, что «Макларену» стоит продолжать действовать агрессивно в вопросе дальнейшего развития болида», – рассказал Стелла.
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