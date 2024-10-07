Сын экс-пилота «Ф-1» Луки Бадоера присоединился к молодежной программе «Макларена»

Сын Луки Бадоера перешел в молодежную программу «Макларена ».

В «Макларене» воспользовались опцией и подписали контракт с Бранко Бадоером – сыном бывшего пилота «Ф-1» Луки Бадоера.

В 2025 году Бранко Бадоер будет выступать в «Формуле-3» в составе команды «Према ».

Бадоер младший начал выступать в гонках на болидах с открытыми колесами в 2022 году. В этом сезон он принимает участие в региональных формульных соревнованиях в Европе и на Ближнем Востоке. На его счету семь попаданий на подиум.

Лука Бадоер за карьеру провел в «Формуле-1» 51 Гран-при – он выступал за команды «Лола», «Минарди », «Форти». Последним полноценным сезоном стал чемпионат 1999 года. Через 10 лет, в 2009 году, Бадоер, будучи резервным пилотом «Феррари », провел за Скудерию два Гран-при, заменяя травмированного Фелипе Массу.

Лучшая гонка Риккардо в «Ф-1» по его выбору – не победная: клинч с Алонсо за респект коллег