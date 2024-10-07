Сын экс-пилота «Ф-1» Луки Бадоера присоединился к молодежной программе «Макларена»
Сын Луки Бадоера перешел в молодежную программу «Макларена».
В «Макларене» воспользовались опцией и подписали контракт с Бранко Бадоером – сыном бывшего пилота «Ф-1» Луки Бадоера.
В 2025 году Бранко Бадоер будет выступать в «Формуле-3» в составе команды «Према».
Бадоер младший начал выступать в гонках на болидах с открытыми колесами в 2022 году. В этом сезон он принимает участие в региональных формульных соревнованиях в Европе и на Ближнем Востоке. На его счету семь попаданий на подиум.
Лука Бадоер за карьеру провел в «Формуле-1» 51 Гран-при – он выступал за команды «Лола», «Минарди», «Форти». Последним полноценным сезоном стал чемпионат 1999 года. Через 10 лет, в 2009 году, Бадоер, будучи резервным пилотом «Феррари», провел за Скудерию два Гран-при, заменяя травмированного Фелипе Массу.
Лучшая гонка Риккардо в «Ф-1» по его выбору – не победная: клинч с Алонсо за респект коллег
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий