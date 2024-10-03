Оскар Пиастри: «Вижу схожие черты с Простом: плавный стиль пилотажа, он действовал очень точно»

Пиастри согласился, что похож на Проста по стилю пилотажа.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри прокомментировал сравнение с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Аленом Простом .

«Такое сравнение – честь для меня, ведь Ален Прост – один из самых успешных гонщиков в нашем спорте.

Конечно, меня еще не было на свете, когда он выступал, так что я не могу составить полную картину, но по тому, что я слышал или читал о нем, вижу схожие черты. У Проста был очень плавный стиль пилотажа, он действовал очень точно. Я вижу то же в себе.

Я несколько раз говорил с ним, когда еще был в «Альпин ». Было невероятно интересно пообщаться, и он также поделился со мной кое-какими советами», – заявил Пиастри.

Оскар ответил на вопрос, пилотирует ли всегда лишь на 99,9 процента, как это делал Прост:

«Не совсем. В наше время необходимо всегда пилотировать на пределе. Уверен, это связано с машинами. Когда выступал Прост, болиды были менее надежными и не такими безопасными. Переход за грань грозил большими последствиями, чем сегодня.

Наши машины чуть более стабильны, хотя все равно нельзя на каждом круге ехать по поребрикам. Сегодня важно точно найти предел. Если недобираешь десятую, ты слишком медленный, если переходишь черту, шины тебя накажут. Есть тонкая грань».

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