5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway

5 октября Российская серия гонок на выносливость (REC) завершает сезон 2024 года. На финальном пятом этапе серии – Гран-При Спортс’’ на старт выйдут тридцать экипажей.

В личном зачете REC 2024 среди более ста пилотов серии этого года, набравших очки за сезон, идет плотная борьба. Список возглавляют пилоты команды Sportсar Racing Team Виталий Ларионов и Иван Щербаков. Команда в нынешнем сезоне выставила на старт три экипажа в двух классах. В то же время, следующие за ними по очкам тридцать пилотов других экипажей имеют очень небольшой отрыв, и могут значительно улучшить свои позиции в личном зачете после пятого этапа серии.

В классе CN Pro судьба победы явно не решена. Шансы высоки у экипажа № 111 Blackthorn, а также у экипажа № 21 BALCHUG Racing (который не примет участие в пятом этапе, по предварительной информации), а также теоретически они есть и у экипажа № 31 AIMOL Racing.

В классе GT Pro: в этом классе лидерство и три первых позиции в зачете на сегодня у автомобилей GT Pro Touring. Однако, на финальном этапе бой автомобилям GT Pro Touring дадут Porsche 911 GT3 (Ларионов, Смоляков, экипаж №25), а также два российских спорткара Rossa LM GT (Русинов, Мещеряков, экипаж №26) и прогрессирующая Marussia GT (Добрынина, Соловов, экипаж №7).

В классе GT на финальном этапе разрешится интрига в борьбе за лидерство в классе между экипажами Sportcar Racing Team №5 и Team Garis № 34, которых сейчас разделяет всего 10 очков. При этом, победа второй и второе место первой приведет к равенству очков. YADRO Motorsport №16, вероятнее всего, потеряет 3-е место.

GT Light: в этом классе плотные очки в первой пятерке и второе место у экипажа № 93 Arena Racing Team на автомобиле Mazda 3, которая практически в полтора раза по мощности двигателя слабее конкурентов, экипажей №36 OBAGRA Racing Team и №12 Наследие Моторспорт. Ожидаемый во время гонки дождь будет на стороне Экипажа 93 и может улучшить позиции экипажа Mazda Karting Academy №53.

Класс СN: ситуация среди экипажей участников на автомобилях Shortcut практически предрешена. Даже если экипаж № 99 SUN ZORRO не заявится на этом этапе, экипаж практически останется лидером REC 2024 в своем классе.

Для болельщиков на автодроме предусмотрена дополнительная программа. Зрители будут иметь возможность выйти на стартовую решетку для фотографий с болидами и пилотами серии, прогуляться по пит-лейн, проехаться по трассе на гоночном такси или экскурсионном автобусе, где гид расскажет о каждом повороте и всей истории автодрома Moscow Raceway. Для детей предусмотрена бесплатная детская комната с трибуной с видом на стартовую решетку.

Подробную информацию и билеты вы сможете найти тут .