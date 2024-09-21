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  • Даниэль Риккардо в ответ на вопрос о своем будущем: «Получу день общественных работ, если буду ругаться»
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Даниэль Риккардо в ответ на вопрос о своем будущем: «Получу день общественных работ, если буду ругаться»

Риккардо высказался о своих перспективах остаться в «Ф-1».

Пилот «РБ» прокомментировал 16 место в квалификации к Гран-при Сингапура.

«Да уж, сегодня все прошло не лучшим образом. Да… не уверен. Мне практически нечего сказать.

Мы не так сильно изменили настройки болида, но нам было гораздо сложнее выжать темп из новых шин. Не могу сказать ничего полезного.

Вчера мы чувствовали уверенность. Вчерашний день прошел хорошо. Вот почему мы внесли не так много изменений, и сегодня утром… на «медиуме» у нас все было в порядке, а затем мы поставили «софт» и потеряли весь темп. Но мы думали, что к квалификации со всем разберемся – но мы этого не сделали. Вышло невесело», – сказал Риккардо.

На фоне не самых высоких результатов Даниэля спросили о том, как ему удается справляться с давлением из-за возросшего количества слухов о его уходе из «РБ».

«Хм, я получу день общественных работ, если буду ругаться, так что давайте оставим это», – ответил Риккардо, сославшись на недавний случай с Максом Ферстаппеном.

Гельмут Марко о будущем Риккардо: «Ральф Шумахер стал чуть ли не пресс-секретарем «Ред Булл». Гарантий в «Ф-1» не бывает, решение после Сингапура» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Официальный сайт «Ф-1»
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoРБ
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