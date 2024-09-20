Руководитель «РБ» о замене Риккардо: «Пока еще ничего не решено»
В «РБ» ответили на слухи об уходе Риккардо .
Руководитель «РБ» Лоран Мекьес отметил, что окончательное решение о замене Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона пока не принято.
«С самого начала сезона нам вновь и вновь задают эти вопросы. Так часто пересматривать оценку выступления пилотов – это нормально. Мы тоже об этом говорили.
Мы пересмотрели ее в первой половине сезона. Сделали это перед летним перерывом. Мы также дали понять, что после Сингапура сядем вместе, чтобы все обсудить. Вот как обстоят дела. Так что пока еще ничего не решено», – сказал Мекьес.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
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