Шарль Леклер о шансах в борьбе за титул: «Впереди еще много гонок. В том числе три уик-энда со спринтами»

Леклер не теряет надежды в борьбе за победу в чемпионате.

Пилот «Феррари » в преддверии Гран-при Сингапура рассказал, что команда старается подходить к каждой гонке в отдельности и не думать о глобальной картине. При этом осознавая наличие шансов на итоговый успех.

В личном зачете Леклер занимает третью строчку, отставая от лидирующего Макса Ферстаппена на 78 очков. В то же время в Кубке конструкторов отставание «Феррари» от занимающего первое место «Макларена» составляет 51 очко.

«Мы просто стараемся сосредоточиться на каждой гонке в отдельности. Стараемся максимально раскрыть потенциал нашей машины на каждом Гран-при. И можно сказать, что после летнего перерыва и возобновления чемпионата у нас получается весьма неплохо. Так что нам нужно постараться сохранить эту тенденцию. Сезон длинный, впереди еще много гонок. В том числе три гоночных уик-энда со спринтами, так что в чемпионате будет разыграно еще очень много очков.

Мы не можем позволить себе расслабиться и начать думать о том, что будет, если мы сделаем то или это. Нам нужно хорошо делать свою работу. К этому уик-энду мы подготовили еще одно небольшое обновление болида – надеюсь, оно нам поможет», – рассказал Леклер .

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