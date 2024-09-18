Андреа Стелла о Бортолето: «Если у вас есть талантливый гонщик, вы не будете лишать его шанса попасть в «Ф-1»

В «Макларене» не будут удерживать Бортолето любой ценой.

Руководитель британской команды Андреа Стелла рассказал, что в «Макларене», при отсутствии других вариантов, будут готовы отпустить бразильца.

Ранее сообщалось, что кандидатурой Бортолето интересуются в «Заубере » – при этом в «Макларене» были готовы отпустить гонщика в двухлетнюю «аренду».

Габриэль Бортолето является участником молодежной программы «Макларена » и в этом году выступает в «Формуле-2». В данный момент, за четыре гонки до финиша сезона, он занимает первое место в общем зачете, опережая Исака Хаджара на 4,5 очка.

«Если Маттиа Бинотто ко мне обратится…Скажем так, когда у вас в системе есть очень талантливый гонщик, вы точно не будете вставать у него на пути и лишать его шанса попасть в «Формулу-1».

В то же время мы безусловно будем заинтересованы в том, чтобы сохранить его в семье «Макларен», ведь я считаю его талантливым гонщиком, который в будущем может получить важную роль в «Макларене».

В долгосрочной перспективе «Макларен» в безопасности – у нас есть два гонщика. Которыми мы очень довольны. Но да, мы были бы рады сохранить Бортолето в семье «Макларен». Как бы то ни было, я уверен, что мы найдем решение», – рассказал Стелла.

«Макларен» – вновь лидер «Ф-1» спустя 10 лет! Как он вернулся и почему утонул так надолго?