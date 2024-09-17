  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Бенсон: «Норрис слегка быстрее в квалификациях, Пиастри решительнее и допустил меньше мелких ошибок»
0

Журналист Бенсон: «Норрис слегка быстрее в квалификациях, Пиастри решительнее и допустил меньше мелких ошибок»

Бенсон сравнил выступления Норриса и Пиастри в нынешнем сезоне.

Журналист BBC Эндрю Бенсон высказался о схожей форме пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в 2024 году.

«В квалификациях Норрис ведет 13:3 и быстрее в среднем на 0,116 секунды. Это с учетом лишь тех гонок, где можно провести честное сравнение и не включая дождевые сессии в вычисление средней разницы. В последний раз Пиастри победил Норриса в квалификации в Монако, еще в мае. И Норрис впереди Пиастри в чемпионате на 32 очка.

Да, Пиастри заработал больше очков в последних семи гонках, чем любой другой пилот, однако это не обязательно означает, что он был «быстрее» Норриса в этот период. На самом деле на удивление тяжело определить, кто из гонщиков «Макларена» был быстрее в большинстве данных Гран-при, ведь многие обстоятельства сыграли свою роль в тех гонках, где Пиастри финишировал выше Норриса – в Австрии, Венгрии, Бельгии, Италии и Азербайджане.

В Австрии Норрис был существенно впереди, но получил удар от Макса Ферстаппена и откатился назад в поврежденной машине. В Венгрии Норрис квалифицировался выше, но проиграл на старте Пиастри, в гонке их темп был вполне схожим. В Бельгии Норрис допустил ошибку на первом круге, что позволило Пиастри и другим прорваться вперед. В Италии Пиастри обогнал его на первом круге и оказался в чистом воздухе. А в Баку Норрису не повезло с желтым флагом в квалификации.

Это не оправдания для Норриса, а просто контекст, который важно держать в уме, прежде чем делать выводы о том, какой из гонщиков «быстрее».

В среднем, пожалуй, справедливым будет вывод, что пилоты «Макларена» близки. Норрис слегка быстрее в квалификациях, но Пиастри проявил себя как более решительный и интуитивный гонщик, а также допустил меньше мелких ошибок.

Норрису всего 24 года, и он, несомненно, входит в элиту. Пиастри стремительно заявляет о себе как о пилоте той же категории. Это первый шанс Норриса завоевать титул, но точно не последний. На самом деле и Норрис, и Пиастри выглядят как будущие чемпионы мира», – заключил Эндрю.

Кристиан Хорнер: «Победы Пиастри – головная боль для «Макларена». Норрису платят в 5 раз больше»

Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Гран-при Монако
Гран-при Венгрии
Гран-при Италии
Гран-при Бельгии
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Австрии
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кристиан Хорнер: «Ред Булл» впервые ошибся перед Барселоной-2023 с развитием болида»
650 минут назад
Зак Браун: «Лучший сезон с тех пор, как я в «Ф-1». В 2021-м боролись лишь 2 гонщика»
3сегодня, 10:44
Франко Колапинто: «Рукопожатие с Хэмилтоном – один из самых особенных моментов в жизни»
9сегодня, 09:58
Отца Переса госпитализировали в предынфарктном состоянии после аварии гонщика с Сайнсом
9сегодня, 09:24
Воулз договаривается с «Ауди» по Колапинто: «Франко заслуживает место в «Ф-1», горжусь им как отец»
8сегодня, 08:55
Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Победа Пиастри, «Макларен» возглавил чемпионат, Ньюи объявили в «Астон Мартин», с Мазепина сняли санкции и другие новости Гран-при Азербайджана
2вчера, 19:00
Марк Уэббер: «После Гран-при Майами Пиастри является, возможно, лидером пелотона по набранным очкам»
6вчера, 18:21
Жак Вильнев о «Заубере»: «Они занимаются выживанием и ждут прихода «Ауди» – даже не пытаясь быть конкурентоспособными»
6вчера, 16:41
WEC. Даниил Квят об этапе в Японии: «Досадно, что пришлось сойти, но было много моментов, которые обнадеживают»
1вчера, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
вчера, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
4вчера, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото