Журналист Бенсон: «Норрис слегка быстрее в квалификациях, Пиастри решительнее и допустил меньше мелких ошибок»

Бенсон сравнил выступления Норриса и Пиастри в нынешнем сезоне.

Журналист BBC Эндрю Бенсон высказался о схожей форме пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в 2024 году.

«В квалификациях Норрис ведет 13:3 и быстрее в среднем на 0,116 секунды. Это с учетом лишь тех гонок, где можно провести честное сравнение и не включая дождевые сессии в вычисление средней разницы. В последний раз Пиастри победил Норриса в квалификации в Монако , еще в мае. И Норрис впереди Пиастри в чемпионате на 32 очка.

Да, Пиастри заработал больше очков в последних семи гонках, чем любой другой пилот, однако это не обязательно означает, что он был «быстрее» Норриса в этот период. На самом деле на удивление тяжело определить, кто из гонщиков «Макларена» был быстрее в большинстве данных Гран-при, ведь многие обстоятельства сыграли свою роль в тех гонках, где Пиастри финишировал выше Норриса – в Австрии, Венгрии, Бельгии, Италии и Азербайджане .

В Австрии Норрис был существенно впереди, но получил удар от Макса Ферстаппена и откатился назад в поврежденной машине. В Венгрии Норрис квалифицировался выше, но проиграл на старте Пиастри, в гонке их темп был вполне схожим. В Бельгии Норрис допустил ошибку на первом круге, что позволило Пиастри и другим прорваться вперед. В Италии Пиастри обогнал его на первом круге и оказался в чистом воздухе. А в Баку Норрису не повезло с желтым флагом в квалификации.

Это не оправдания для Норриса, а просто контекст, который важно держать в уме, прежде чем делать выводы о том, какой из гонщиков «быстрее».

В среднем, пожалуй, справедливым будет вывод, что пилоты «Макларена» близки. Норрис слегка быстрее в квалификациях, но Пиастри проявил себя как более решительный и интуитивный гонщик, а также допустил меньше мелких ошибок.

Норрису всего 24 года, и он, несомненно, входит в элиту. Пиастри стремительно заявляет о себе как о пилоте той же категории. Это первый шанс Норриса завоевать титул, но точно не последний. На самом деле и Норрис, и Пиастри выглядят как будущие чемпионы мира», – заключил Эндрю.

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