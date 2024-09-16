WEC. Даниил Квят об этапе в Японии: «Досадно, что пришлось сойти, но было много моментов, которые обнадеживают»
Квят высказался о выступлении на этапе WEC на «Фудзи».
Пилот «Ламборгини», выступая в одном экипаже с Эдоардо Мортарой и Франко Бортлотти, впервые сумел выйти в стадию гиперпоула в квалификации.
В гонке экипаж боролся за попадание в топ-10, но был вынужден сойти с дистанции на завершающей стадии гонки из-за поломки машины.
«В это уик-энд у нас было много хороших моментов, которые действительно обнадеживают. Сильным моментом стала квалификация, в которой нам впервые удалось пробиться в стадию гиперпоула.
Нам удалось заставить машину работать, подобрав хорошие настройки, и теперь нам предстоит разобраться в том, как делать это на более постоянной основе.
Да и в гонке наш гоночный темп был обнадеживающим, мы ехали в районе топ-10. Но потом возникла проблема с трансмиссией и нам пришлось сойти, остановившись на трассе. Досадно, что так вышло, но таковы гонки», – рассказал Квят.
WEC. «Порше» выиграла гонку на «Фудзи», у Шумахера первый подиум
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий