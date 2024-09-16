WEC. Даниил Квят об этапе в Японии: «Досадно, что пришлось сойти, но было много моментов, которые обнадеживают»

Квят высказался о выступлении на этапе WEC на «Фудзи».

Пилот «Ламборгини », выступая в одном экипаже с Эдоардо Мортарой и Франко Бортлотти, впервые сумел выйти в стадию гиперпоула в квалификации.

В гонке экипаж боролся за попадание в топ-10, но был вынужден сойти с дистанции на завершающей стадии гонки из-за поломки машины.

«В это уик-энд у нас было много хороших моментов, которые действительно обнадеживают. Сильным моментом стала квалификация, в которой нам впервые удалось пробиться в стадию гиперпоула.

Нам удалось заставить машину работать, подобрав хорошие настройки, и теперь нам предстоит разобраться в том, как делать это на более постоянной основе.

Да и в гонке наш гоночный темп был обнадеживающим, мы ехали в районе топ-10. Но потом возникла проблема с трансмиссией и нам пришлось сойти, остановившись на трассе. Досадно, что так вышло, но таковы гонки», – рассказал Квят.

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