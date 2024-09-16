Макс Ферстаппен о шансах на титул: «Макларену» и Норрису нужно идеально провести остаток сезона»

Ферстаппен оценил положение в борьбе за титул.

По итогам Гран-при Азербайджана преимущество Макса на Ландо Норрисом в общем зачете составляет 59 очков.

При этом пилот «Ред Булл» признал, что сейчас у команды возникают трудности в работе с болидом и что им нужно добиться прогресса.

«Думаю, нам нужно выступать лучше. Начать лучше справляться со своей работой. В то же время «Макларену » и Норрису [для завоевания титула] нужно идеально провести остаток сезона.

Безусловно, нам так же было не очень приятно видеть потерю лидерства в Кубке конструкторов. Явно не пошло нам на пользу и столкновение Чеко с Карлосом.

Как бы то ни было, я уверен, что мы способны на большее. Борьба еще не окончена. И мы постараемся отыграться», – рассказал Ферстаппен.

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