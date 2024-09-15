Льюис Хэмилтон: «У болида был ужасный баланс. Приходилось так поворачивать… Так не пилотируют»

Хэмилтон недоволен поведением болида «Мерседеса» в Баку.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал девятое место на Гран-при Азербайджана, где он оказался во многом за счет аварии Карлоса Сайнса и Серхио Переса.

При этом гонку в Баку Хэмилтон начинал с пит-лейна из-за ранее произведенной замены силовой установки.

«В пятницу болид работал великолепно. Мы внесли минимальные изменения в субботу. Один из компонентов был неправильно устроен – и это сбило нас с верного пути.

Мы не могли понять, в чем именно дело, вплоть до конца дня. Команда сказала, что эта гонка – лучший вариант для замены двигателя. Нам это нужно было, поскольку ранее я уже потерял один. Мы знали, что день получится трудным», – сказал Хэмилтон.

С каким именно компонентом возникли сложности, Льюис отказался уточнять.

В то же время гонщик отметил, что в Баку он столкнулся с худшим балансом болида за всю карьеру.

«Это, возможно, был самый ужасный баланс, который у меня только был. Один из худших. У меня было так много сцепления спереди и практически никакого сзади. Приходилось так поворачивать… Так не пилотируют.

Мне приходилось дергать руль, чтобы сбить сцепление спереди, скользить через каждый поворот. Это самый странный способ пилотирования, который я когда-либо применял.

Я знал, что не смогу обгонять. Трудно преследовать и держаться вблизи соперников. Не знаю, почему у нас был такой плохой темп. Но подобное случается».

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