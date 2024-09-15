Серхио Перес об аварии: «На мой взгляд, Сайнс слишком быстро смещался в сторону»

Перес считает Сайнса виновным в аварии на Гран-при Азербайджана .

Пилот «Ред Булл » отметил, что его соперник, который ехал впереди, слишком резко смещался в сторону, что в итоге и привело к столкновению.

Инцидент произошел на предпоследнем круге гонки, Сайнс и Перес боролись друг с другом и с Шарлем Леклером за место на подиуме.

«На мой взгляд, Карлос слишком быстро смещался в сторону, стараясь удержаться в слип-стриме за Шарлем. Не то место и не то время. В итоге все закончилось довольно серьезным столкновением.

Очень досадно, что все так закончилось. У меня просто нет слов. Для нашего положения в чемпионате это катастрофа. То, что уик-энд вот так закончился для нас обоих [вместе с Ферстаппеном], что мы определенно могли бы добиться намного большего – это действительно катастрофа», – рассказал Перес .

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