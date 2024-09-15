Жак Вильнев: «Пиастри совершал обгоны и не сломался под давлением. Сегодня он был идеален»

Вильнев похвалил Пиастри за выступление на этапе в Баку.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года отметил, что пилот «Макларена » произвел на него очень хорошее выступление.

Оскар Пиастри сумел выиграть Гран-при Азербайджана , опередив в борьбе за победу Шарля Леклера .

«Победа Пиастри в Венгрии уже отложилась в памяти и заняла свое место в истории. Но я бы сказал, что именно сегодня Пиастри сделал все сам и мастерски провел гонку.

Он совершал обгоны, был быстрее соперников после этих обгонов, он не сломался под давлением. Пиастри сегодня был идеален», – рассказал Вильнев .

Что случилось на «Ф-1» в Баку: как Леклер на этот раз упустил поул? Откуда на подиуме «Мерс»?