Жак Вильнев: «Пиастри совершал обгоны и не сломался под давлением. Сегодня он был идеален»
Вильнев похвалил Пиастри за выступление на этапе в Баку.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года отметил, что пилот «Макларена» произвел на него очень хорошее выступление.
Оскар Пиастри сумел выиграть Гран-при Азербайджана, опередив в борьбе за победу Шарля Леклера.
«Победа Пиастри в Венгрии уже отложилась в памяти и заняла свое место в истории. Но я бы сказал, что именно сегодня Пиастри сделал все сам и мастерски провел гонку.
Он совершал обгоны, был быстрее соперников после этих обгонов, он не сломался под давлением. Пиастри сегодня был идеален», – рассказал Вильнев.
Что случилось на «Ф-1» в Баку: как Леклер на этот раз упустил поул? Откуда на подиуме «Мерс»?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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