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Оскар Пиастри: «Знал, что точно не опережу Леклера, если не сделаю это в начале отрезка»

Пиастри прокомментировал вторую в жизни победу в «Ф-1».

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Азербайджана, после чего высказался о борьбе с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

«После пит-стопа казалось, что у меня больше сцепления, и я должен был попытаться. Я знал, что точно не опережу его, если не сделаю это в начале отрезка.

Я довольно сильно нырнул, но все получилось, а затем изо всех сил пытался удержаться впереди на следующих кругах. Когда он выпал из зоны DRS, стало чуть легче, но на этой трассе нельзя расслабляться. Безусловно, это одна из действительно хороших гонок в моей карьере.

Когда я присоединился к команде в прошлом году, мы были буквально последними, а теперь возглавляем чемпионат мира. Надо отдать должное коллективу за такой прорыв в последние 18 месяцев. Это позволило прибавить и мне. Проделана огромная командная работа, и я с нетерпением жду, что ждет нас дальше», – сообщил австралиец.

«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoМакларен
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
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