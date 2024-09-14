Шарль Леклер: «Надеюсь, в гонке никакие непредвиденные обстоятельства не встанут у «Феррари» на пути»

Леклер оценил свои шансы на победу в гонке в Баку.

Пилот «Феррари » подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана , в которой сумел выиграть поул, а также поделился мнением о перспективах в завтрашнем заезде.

«На тренировках я не проехал ни одного круга, практикуя темп на длинной дистанции, однако гоночный темп был сильной стороной нашей машины в этом году. Так что я не слишком обеспокоен в преддверии завтрашней гонки.

Хотя понятно, что нам будет нужно все сделать правильно. Тем не менее, я не сомневаюсь в том, что мы способны очень хорошо выполнить свою работу, а там посмотрим, будет ли этого достаточно для того, чтобы выиграть гонку».

Леклер ранее трижды выигрывал поул в Баку, но пока ни разу не сумел конвертировать его в победу, отметив, что он был бы рад прервать неудачную серию:

«Да, было бы здорово. Как мне кажется, в 2020 и 2021 году поулы становились для нас неожиданностью – у нашей машины не было темпа, необходимого для победы в гонке. Точнее, в 2021 и 2023 году, извините.

В 2022 году у нас тоже была хорошая машина, но у нас взорвался двигатель. Так что да, надеюсь, что завтра наш темп будет достаточно хорош, и никакие непредвиденные обстоятельства не встанут у нас на пути к победе. Хотя, опять же, прежде чем думать о победе, нужно помнить о том, что впереди нас ждет много кругов по очень непростой трассе. Так что посмотрим, чем все обернется», – рассказал Леклер.

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились