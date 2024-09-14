Макс Ферстаппен: «Были проблемы из-за сильной избыточной поворачиваемости, а это последнее, что хочется видеть на городской трассе»
Ферстаппен остался недоволен работой болида в квалификации в Баку.
Пилот «Ред Булл» отметил, что с учетом проблем с работой машины и лишь 6-й позицией на стартовой решетке, ему будет сложно добиться действительно хорошего результата.
«Мы изменили пару вещей в машине перед квалификацией, и это лишь сделало управление болидом более сложным. Задняя ось болида была нестабильной на входе и на выходе из поворотов, было непросто.
Во втором сегменте все прошло относительно неплохо, хотя ощущения от управления машиной и были далеко не лучшими. Я не мог выжать из болида его потенциал.
У меня были проблемы из-за сильной избыточной поворачиваемости, а это последнее, что вы хотите видеть на городской трассе. Хуже места подобрать трудно.
Что касается «Феррари» [поула Леклера], то они всегда были быстры здесь, да и Шарль был здесь на поуле последние три года. Так что да, сочетание Леклера и «Феррари» на этой трассе очень быстрое.
Если же говорить о «Ред Булл», то мы не смогли продемонстрировать оптимальное выступление. Разумеется, мы изучили все доступные варианты и перепробовали все возможные опции настроек, стараясь улучшить работу машины. К сожалению, мы добились обратного эффекта. Такое бывает – досадно, что это случилось именно в квалификации», – рассказал Ферстаппен.
Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились
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