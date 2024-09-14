Андреа Стелла: «Норрису не повезло. В желтых флагах нет необходимости, если на трассе просто замедлился болид»

В «Макларене» недовольны решением ФИА в квалификации в Баку .

Руководитель «Макларена » несогласен с введением режима желтых флагов из-за замедлившегося Эстебана Окона в конце первого сегмента в квалификации к Гран-при Азербайджана. В результате сессий Ландо Норрис стал 17-м, в то время как его напарник Оскар Пиастри занял второе место.

«То, что наш другой болид стартует завтра с конца решетки, огорчает. Сделаем все возможное, чтобы прорваться в очки, минимизировать потери – но, очевидно, Ландо сегодня очень не повезло.

Мы сейчас обсуждали с ФИА то, почему в тот момент [в третьем секторе] был режим желтых флагов – это многого нам стоило.

Команда не говорила этого, потому что желтые флаги появились на последней минуте. Мы сейчас сверились с нашими данными, и в тот момент действительно горел режим желтых флагов. Мы обсуждали с ФИА, почему это произошло, ведь в желтых флагах нет необходимости, если на трассе просто замедлился болид, который еще и не на быстром круге.

Все старались изо всех сил, уверен. Просто в этот раз возникла ситуация, которая в идеале и, думаю, по правилам не должна была случиться. Мы поплатились за это, но мы не сдаемся. Мы продолжаем идти вперед, выложимся завтра на полную, чтобы заработать хорошие очки», – сказал Стелла .

Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й