Шарль Леклер: «Основной задачей было держать подальше от стен – в последней же попытке атаковать чуть сильнее»
Леклер остался доволен завоеванием поула.
Пилот «Феррари» выиграл квалификацию к Гран-при Азербайджана, отметив, что остался доволен и свои выступлением, и командным результатом.
«Это одна из моих любимых трасс в календаре чемпионата, она мне очень нравится. Уик-энд складывался не так уж просто, учитывая аварию в первой практике. При этом авария не привела к потере уверенности в себе – я знал, что у меня есть темп.
В квалификации основной задачей было держаться подальше от стен, ну а затем, на последнем быстром круге, я решил атаковать немного сильнее – и результат вышел очень хорошим. Машина работала отлично, ощущения очень хорошие, мы рады быть на поуле.
Первая и третья позиция – это то, чего вам и хочется. Надеюсь, в гонке мы сможем действовать как команда и одержать победу. В прошлом в гонках у нас возникали трудности, в этом году наша машина смотрится сильнее именно в гонках, так что я надеюсь, что завтра мы сможем все сделать правильно.
Мы отлично справились в Монце, но на самом деле на каждом Гран-при нужно делать перезагрузку. Завтра нас ждет новая гонка – со своими трудностями, с необходимостью работать с шинами, и сегодня вечером нам нужно будет проработать все моменты, чтобы подготовиться», – рассказал Леклер.
Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились
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