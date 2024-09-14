  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Основной задачей было держать подальше от стен – в последней же попытке атаковать чуть сильнее»
2

Шарль Леклер: «Основной задачей было держать подальше от стен – в последней же попытке атаковать чуть сильнее»

Леклер остался доволен завоеванием поула.

Пилот «Феррари» выиграл квалификацию к Гран-при Азербайджана, отметив, что остался доволен и свои выступлением, и командным результатом.

«Это одна из моих любимых трасс в календаре чемпионата, она мне очень нравится. Уик-энд складывался не так уж просто, учитывая аварию в первой практике. При этом авария не привела к потере уверенности в себе – я знал, что у меня есть темп.

В квалификации основной задачей было держаться подальше от стен, ну а затем, на последнем быстром круге, я решил атаковать немного сильнее – и результат вышел очень хорошим. Машина работала отлично, ощущения очень хорошие, мы рады быть на поуле.

Первая и третья позиция – это то, чего вам и хочется. Надеюсь, в гонке мы сможем действовать как команда и одержать победу. В прошлом в гонках у нас возникали трудности, в этом году наша машина смотрится сильнее именно в гонках, так что я надеюсь, что завтра мы сможем все сделать правильно.

Мы отлично справились в Монце, но на самом деле на каждом Гран-при нужно делать перезагрузку. Завтра нас ждет новая гонка – со своими трудностями, с необходимостью работать с шинами, и сегодня вечером нам нужно будет проработать все моменты, чтобы подготовиться», – рассказал Леклер.

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «В Баку «Ред Булл» привез, как я думаю, самые крупные обновления болида в этом году»
215 минут назад
Гасли грозит дисквалификация за техническое нарушение в квалификации в Баку
23 минуты назад
Андреа Стелла: «Норрису не повезло. В желтых флагах нет необходимости, если на трассе просто замедлился болид»
130 минут назад
Оскар Пиастри о 2-м месте: «Просто проехал ближе к стенам на последнем круге»
455 минут назад
Карлос Сайнс: «Третье место – хороший результат»
1сегодня, 13:24
Леклер завоевал 4-й подряд поул в Баку. У Шарля нет побед в Азербайджане
16сегодня, 13:21
Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й
245сегодня, 13:04
Ландо Норрис о 17-м месте: «Пришлось поднять ногу с педали газа из-за желтых флагов. Не повезло»
19сегодня, 12:46
Норрис стал 17-м в квалификации к Гран-при Азербайджана
16сегодня, 12:28
Кристиан Хорнер о командной тактике: «Перес на сто процентов понимает свою роль и свои задачи»
10сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото