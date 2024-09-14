Кристиан Хорнер о командной тактике: «Перес на сто процентов понимает свою роль и свои задачи»

Хорнер не исключает применение командной тактики на этапе в Баку.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер отметил, что Серхио Перес будет стараться помогать Ферстаппену в борьбе за победу в чемпионате.

«Будет зависеть от положения в пелотоне. Применение командой тактики – это всегда спорный вопрос, но Чеко на сто процентов понимает свою роль и свои задачи – а именно поддержка Макса до конца чемпионата, и, очевидно, помощь команде в борьбе за Кубок конструкторов.

Достаточно вспомнить Гран-при Абу-Даби 2021 года, чтобы понять, что Чеко является по-настоящему командным игроком, так что для нас план предельно ясен», – рассказал Хорнер.

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