Гельмут Марко: «Ред Булл» не хочет впадать в эйфорию по поводу скорости в Баку»

Марко призвал не переоценивать итоги первых сессий в Баку для «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что команде следует с осторожностью относиться к успехам в пятничных практиках перед Гран-при Азербайджана .

«В Монце мы тоже хорошо стартовали. Мы не хотим впадать в эйфорию по поводу скорости. Трасса все еще была в плохом состоянии.

Если говорить об ощущениях, мы выглядим лучше, чем в Монце. Пилоты снова чувствуют машину», – сказал Марко.

Гельмут также поделился мнением о том, что Макс Ферстаппен и Серхио Перес использовали разные конфигурации днища, и деталь мексиканца вела себя более предсказуемо:

«[Днище] Макса было более токсичным».

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