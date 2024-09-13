Кристиан Хорнер: «За восемь Гран-при до конца сезона «Ред Булл» ни в чем не может быть уверен»
Хорнер оценил положение команды в чемпионате.
Руководитель «Ред Булл» считает, что несмотря на достаточно уверенное преимущество Макса Ферстаппена в общем зачете, титул команде точно не гарантирован.
В то же время в борьбе за Кубок конструкторов шансы, по мнению Хорнера, есть сразу у трех команд.
«Вопрос открыт, борьба продолжается. Понятно, что у Макса есть достаточно уверенное преимущество в чемпионате, но за восемь Гран-при до конца сезона мы ни в чем не можем быть уверены. Так что мы прекрасно осознаем ситуацию и стараемся максимально внимательно относиться и к гонкам, и к спринтам. Стоит провести парочку неудачных уик-эндов, и Ландо Норрису хватит всего одного хорошего Гран-при, чтобы отрыв сократился до финимума.
В то время как в борьбе за Кубок конструкторов участвуют три команды. Мы на восемь очков опережаем «Макларен», но и «Феррари» нельзя сбрасывать со счетов, им тоже незаметно удалось вернуться в эту борьбу.
Нравится ли мне эта борьба? Вы не получаете удовольствия, когда ваша машина не работает. При этом я никогда не видел нашу команду более мотивированной и усердно работающей, чем сейчас», – рассказал Хорнер.
Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?
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