Кристиан Хорнер: «За восемь Гран-при до конца сезона «Ред Булл» ни в чем не может быть уверен»

Хорнер оценил положение команды в чемпионате.

Руководитель «Ред Булл» считает, что несмотря на достаточно уверенное преимущество Макса Ферстаппена в общем зачете, титул команде точно не гарантирован.

В то же время в борьбе за Кубок конструкторов шансы, по мнению Хорнера , есть сразу у трех команд.

«Вопрос открыт, борьба продолжается. Понятно, что у Макса есть достаточно уверенное преимущество в чемпионате, но за восемь Гран-при до конца сезона мы ни в чем не можем быть уверены. Так что мы прекрасно осознаем ситуацию и стараемся максимально внимательно относиться и к гонкам, и к спринтам. Стоит провести парочку неудачных уик-эндов, и Ландо Норрису хватит всего одного хорошего Гран-при, чтобы отрыв сократился до финимума.

В то время как в борьбе за Кубок конструкторов участвуют три команды. Мы на восемь очков опережаем «Макларен », но и «Феррари » нельзя сбрасывать со счетов, им тоже незаметно удалось вернуться в эту борьбу.

Нравится ли мне эта борьба? Вы не получаете удовольствия, когда ваша машина не работает. При этом я никогда не видел нашу команду более мотивированной и усердно работающей, чем сейчас», – рассказал Хорнер.

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