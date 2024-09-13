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Кристиан Хорнер: «Боль в Монце помогла «Ред Булл» с корреляцией данных»

Хорнер рассказал, как провал в Монце помог «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, как он подбодрил Макса Ферстаппена, поставившего под сомнение личный титул после неубедительного выступления команды на Гран-при Италии.

«[Я сказал] что так не будет продолжаться. Боль в Монце на самом деле высветила проблемы с болидом, что помогло нам найти недостающие звенья в плане корреляции между тем, что показывают наши инструменты, и тем, что на самом деле дает машина на трассе.

Макс работает очень и очень упорно, ведь в такой момент обратная связь играет ключевое значение, и он упорно трудится со всей инженерной группой, пилотируя на симуляторе, как и Чеко [Перес].

Надеюсь, теперь мы нашли направление и знаем, в чем проблема, что нужно исправить», – заявил Кристиан перед Гран-при Азербайджана.

Макс Ферстаппен: «Оба титула нереалистичны»

Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Италии
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
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