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  • Руководитель «Альпин»: «Прогресс болида – это заслуга команды. В планах привезти еще пару обновлений до конца года»
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Руководитель «Альпин»: «Прогресс болида – это заслуга команды. В планах привезти еще пару обновлений до конца года»

В «Альпин» оценили прогресс команды .

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс рассказал, что команду воодушевили результаты последних гонок – в частности, в Бельгии и Нидерландах, где Эстебан Окон и Пьер Гасли поочередно финишировали на девятом месте.

«Новинки, которые мы привезли в Спа и Зандворт, вполне хорошо продвинули нас вперед. Это были очень-очень хорошие выступления, в частности на фоне того, как команда начинала сезон.

Думаю, это все заслуга команды. Мы планируем привезти еще пару обновлений до конца года. Сейчас, когда мы их привозим, довольно сложно найти баланс, ведь в начале сезона мы были в самом конце пелотона.

В конце концов мы хотим продолжить это своего рода восстановление после тяжелого старта сезона», – отметил Оукс.  

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при Бельгии
logoФормула-1
Гран-при Нидерландов
logoАльпин
Оливер Оукс
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