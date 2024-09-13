Гельмут Марко: «Ред Булл» не сможет как следует соперничать в Баку и Сингапуре»

Марко поделился пессимистичным прогнозом для болельщиков «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ожидает, что его команда продолжит испытывать трудности на Гран-при Азербайджана и Сингапура «Формулы-1».

«Дела должны пойти лучше, чем в Монце, однако 90-градусные повороты в Баку никак не облегчают нам жизнь. А этап на следующей неделе в Сингапуре в любом случае проблемный, так что не думаю, что мы сможем как следует соперничать до Техаса», – признался Марко.

Гельмут отметил, что рассчитывает на Серхио Переса , который в прошлые сезоны успешно выступал на городских автодромах:

«У Чеко в особенности есть очень позитивный опыт. Это также было одной из причин, почему мы продолжили ему доверять. На сложных трассах вроде Баку или Сингапура, где он выигрывал два года назад, ему стабильно удается демонстрировать свои прекрасные навыки».

Австриец добавил, что трек в Баку должен подойти «Феррари ». Марко также надеется на успешные выступления «Мерседеса », которые косвенно помогли бы «Ред Булл».

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