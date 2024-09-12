Оливер Бермэн о выступлении в Баку: «Для меня это отличная возможность показать, в чем я прибавил и на что способен»

Бермэн рассказал о настрое перед выступлением за «Хаас ».

Пилот молодежной программы «Феррари», который уже подписал контракт с «Хаасом» на следующий сезон, будет выступать за американскую команду на Гран-при Азербайджана , заменяя дисквалифицированного Кевина Магнуссена .

Ранее Бермэн дебютировал в «Ф-1», подменяя в «Феррари » Карлоса Сайнса, который пропустил этап в Саудоской Аравии из-за аппендицита.

«Приятно вернуться [в «Ф-1»], хоть и не при самых приятных обстоятельствах. Но это в любом случае отличная возможность набраться опыта – провести полноценный гоночный уик-энд, и на этот раз не без предупреждения.

При этом Кевин уже какое-то время находился на грани получения дисквалификации, так что я понимал, что потенциально такая возможность существует и что в какой-то момент, потенциально, мне будет нужно сесть за руль болида.

Если бы я мог выбирать, то конечно выбрал бы гонку, которая не накладывается на этап «Формулы-2». Но понятно, что в таких ситуациях выбирать не приходится и нужно пользоваться шансом каждый раз, когда появляется возможность сесть за руль болида «Ф-1».

Я активно готовлюсь к следующему сезону, и это также подразумевает то, что сейчас я готов – для меня это отличная возможность показать, в чем я прибавил и на что способен», – рассказал Бермэн.

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