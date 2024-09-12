Карлос Сайнс про обновленный болид «Феррари»: «На трассах в Баку и Сингапуре не сможем понять, насколько сильно машина способна атаковать в скоростных поворотах»
Сайнс оценил текущие возможности болида «Феррари».
Пилот итальянской команды считает, что говорить об эффективности работы обновленного днища и самого болида можно будет только после выступления на полноценном, стационарном автодроме.
После внедрения обновления «Феррари» удалось выиграть Гран-при Италии, и Сайнса попросили высказать мнение о шансах команды продолжить успешную серию.
«На трассах в Баку и Сингапуре мы не сможем понять, насколько сильно наша машина способна атаковать в высокоскоростных поворотах [с обновленным днищем]. Нам нужно получить больше информации, больше примеров работы обновленного днища на нормальных, стандартных трассах.
Полагаю, ближайший этап на такой трассе пройдет в Остине. В то время как в Баку и Сингапуре трассы довольно специфические, а в Остине мы вернемся на обычную гоночную трассу. И там мы поймем, насколько хорошо на самом деле работает новое днище», – рассказал Сайнс.
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