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  • Фредерик Вассер о гонке в Баку: «Феррари» на подъеме, мы полны решимости развить успех»
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Фредерик Вассер о гонке в Баку: «Феррари» на подъеме, мы полны решимости развить успех»

Вассер оценил перспективы «Феррари» на Гран-при Азербайджана.

Руководитель «Феррари» отметил, что ждет от команды еще одно цельное выступление – что, по его мнению, может повысить шансы Скудерии на еще один успех.

«После победы в Монце команда находится на подъеме и полны решимости развить успешную серию. И мы вновь можем ожидать очень плотную борьбу за самые высокие места с участием четырех команд.

Я часто говорю, что мы в первую очередь сосредоточены на себе, и сейчас ясно, что это правильный подход к работе. Ведь после начала сезона мы уже не раз видели кардинальные изменения в расстановке сил в пелотоне.

Наша победа в Италии также подкрепляет мою точку зрения, что то, как вы проводите уик-энд в целом, с пятницы по воскресенье, может сыграть очень важную роль в том, насколько быстрой окажется ваша машина.

Так что вместе с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом в Баку мы вновь постараемся выполнить все идеально и добиться для команды еще одного хорошего результата», – рассказал Вассер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Феррари»
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoФредерик Вассер
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