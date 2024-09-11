Макс Ферстаппен о гонке в Баку: «Первоочередная задача «Ред Булл» – вернуть команде привычную форму»
Ферстаппен оценил состояние команды перед гонкой в Баку.
Пилот «Ред Булл» надеется, что конюшне удастся добиться прогресса в работе с болидом и постепенно догнать конкурентов.
«Наша первоочередная задача – вернуть команде привычную форму. На этой неделе я возвращался на базу команды, чтобы поработать на симуляторе и подготовиться к двум ближайшим гонкам.
Гонка в Монце получилась для нас очень тяжелой, так что наша первостепенная задача, как я уже сказал – вернуть прежнюю форму. Безусловно, всегда хочется быть быстрее, конкурентоспособнее. И команда много работала над устранением проблем в работе болида, которые мы видели в последних гонках», – рассказал Ферстаппен.
Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?
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