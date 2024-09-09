Гюнтер Штайнер о дисквалификации Магнуссена на этап в Баку: «Кевин не казался человеком, который сильно расстроен из-за случившегося»

Штайнер высказался о дисквалификации Магнуссена на гонку в Баку.

Пилот «Хааса » пропустит Гран-при Азербайджана , поскольку набрал 12 штрафных баллов и получил штраф в виде пропуска одного этапа. В Баку за рулем «Хааса» Магнуссена заменит Оливер Бермэн.

По мнению бывшего руководителя американской команды, Магнуссен вряд ли расстроился из-за произошедшего:

«Кевин спокойно относится к таким вещам. Мы с ним виделись, когда он уезжал с автодрома [в Монце], и я сказал ему: «Ну, зато у тебя теперь будет двухнедельный отпуск!» На что Кевин в ответ рассмеялся – он не казался человеком, который сильно расстроен из-за случившегося.

В конце года Кевин в любом случае теряет место в команде, так что вряд ли он мог добиться каких-то важных результатов на этапе в Баку».

Штайнер также считает, что Магнуссен должен продолжить получать зарплату и за гонку в Азербайджане, несмотря на то, что пропустит ее из-за дисквалификации:

«Думаю, что да. Тем более, что несколько из этих 12 штрафных баллов он получил ради команды. Например, когда в начале сезона всеми силами сдерживал кого-то из соперников, я уже не помню кого, чтобы Нико Хюлькенберг мог заработать очки в Майами. Он удержал соперника и получил за свои действия парочку штрафных баллов, хотя действовал он так явно по приказу команды».

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