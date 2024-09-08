Тото Вольфф о решении подписать Антонелли в «Мерседес»: «Возможно, Расселл провел в «Уильямсе» слишком много времени»
Вольфф высказался о решении подписать контракт с Антонелли.
Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что не считает проблемой перевод новичка «Ф-1» сразу в «Мерседес». И не действовать так же, как в свое время поступили с Джорджем Расселлом, который до перехода в «Мерседес» провел несколько лет в составе «Уильямса».
«Вероятно, мы усвоили урок, полученный при работе с Джорджем Расселлом – возможно, Джордж провел в «Уильямсе» слишком много времени. И некоторые его ошибки по выступлениям за «Уильямс» не были заметны.
В данном же случае, когда мы ускорили процесс продвижения Кими, его ошибки будут видны лучше, потому что выступать он будет за «Мерседес». Но мы к этому готовы – мы готовы пойти на такие инвестиции и заполучить вот такую пару пилотов.
Теперь состав нашей команды полностью состоит из юниоров «Мерседеса», и это здорово. Это свидетельство хорошей работы нашей юниорской программы», – рассказал Вольфф.
Сколько минут «Мерс» реально искал смену Хэмилтону? 18-летнего юниора не плющит давление?
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