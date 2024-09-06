Гельмут Марко о работе «Ред Булл» над болидом: «Только гонка в Остине покажет, удастся ли нам переломить ситуацию»

«Ред Булл » сможет оценить улучшения болида не раньше Гран-при США .

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда уже сделала несколько выводов о причинах нехватки скорости болида относительно конкурентов.

При этом, с учетом особенностей трасс, на которых пройдут ближайшие Гран-при, оценить работу обновлений в «Ред Булл», по словам Марко, смогут не раньше Гран-при США.

«Мы провели в Монце шинные тесты с Лиамом Лоусоном, а наши люди анализируют данные, чтобы понять, какие аспекты нам нужно проработать лучше.

Мы должны определить, в какой именно момент мы свернули не туда в работе над развитием болида. Мы уже сделали несколько выводов и теперь должны внедрить в конструкцию болида несколько соответствующих технических решений, и сделать это как можно быстрее – чтобы вернуть машине правильный баланс.

При этом две следующих гонки пройдут на городских трассах в Сингапуре и Баку, и в этом отношении значение работы над обновлениями будет не таким заметным. Только гонка в Остине покажет, удастся ли нам переломить ситуацию», – рассказал Марко.

«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!