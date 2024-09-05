Гельмут Марко: «Для Норриса был готов контракт на 2019-й в «Торо Россо»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о попытке подписать Ландо Норриса, ныне выступающего за «Макларен».
«У нас были серьезные переговоры, и был готов контракт для Ландо Норриса в «Альфа Таури» или в то время «Торо Россо» [на сезон-2019]. К сожалению, [«Макларен»] узнал. И была опция, которая прекратила это сотрудничество с Ландо Норрисом», – поделился Марко в подкасте Inside Line.
Еще одной звездой «Ред Булл» мог стать пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо:
«До того, как мы начали побеждать – не помню точно год, возможно, 2008-й или вроде того, мы говорили с Алонсо, но он не воспринял нас серьезно, полагаю, так что перехода не случилось.
Но в остальном, как я говорил, мы гордимся своими двумя чемпионами мира».
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