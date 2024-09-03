Чемпион «Ф-3» Форнароли будет выступать в «Ф-2» за «Инвикту» в 2025-м

«Инвикта» объявила о контракте с Леонардо Форнароли на сезон-2025.

В воскресенье Форнароли стал новым чемпионом «Формулы-3» в составе «Трайдента », не одержав ни одной победы в чемпионате.

Леонардо будет выступать за «Инвикту» в «Формуле-2». В рамках подготовки к следующему сезону 19-летний итальянец проведет тесты «Ф-2» в Абу-Даби.

«Инвикта» занимает первое место в зачете команд «Ф-2» за три этапа до конца чемпионата. Цвета коллектива защищают предыдущий чемпион «Формулы-3» Габриэль Бортолето и Куш Маини.

Форнароли стал чемпионом «Формулы-3» благодаря обгону в последнем повороте сезона, не одержав ни одной победы, Мегетуниф выиграл 2-ю гонку в Италии