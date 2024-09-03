Чемпион «Ф-3» Форнароли будет выступать в «Ф-2» за «Инвикту» в 2025-м
«Инвикта» объявила о контракте с Леонардо Форнароли на сезон-2025.
В воскресенье Форнароли стал новым чемпионом «Формулы-3» в составе «Трайдента», не одержав ни одной победы в чемпионате.
Леонардо будет выступать за «Инвикту» в «Формуле-2». В рамках подготовки к следующему сезону 19-летний итальянец проведет тесты «Ф-2» в Абу-Даби.
«Инвикта» занимает первое место в зачете команд «Ф-2» за три этапа до конца чемпионата. Цвета коллектива защищают предыдущий чемпион «Формулы-3» Габриэль Бортолето и Куш Маини.
Форнароли стал чемпионом «Формулы-3» благодаря обгону в последнем повороте сезона, не одержав ни одной победы, Мегетуниф выиграл 2-ю гонку в Италии
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Инвикта»
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