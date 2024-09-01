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Шарль Леклер: «Феррари» усомнилась в стратегии с одним пит-стопом из-за проблем с «хардом» у «Ред Булл»

Леклер объяснил стратегию «Феррари» в Монце

Пилот «Феррари» рассказал, что команда изначально планировала провести гонку в Италии с одним пит-стопом, однако усомнилась, увидев износ «харда» у «Ред Булл».

«Если бы вы спросили меня перед гонкой, то я бы сказал, что определенно хотел бы проехать с одним пит-стопом. После 10 кругов, думаю, я увидел, что у «Ред Булл» начались проблемы с передним левым «хардом» – тогда мы усомнились в стратегии с одним пит-стопом.

Мы думали, что будет намного тяжелее, ведь нам казалось, что будет сложно доехать до финиша на «харде». Однако, когда я перешел на него, я все еще считал, что все возможно.

После того как Оскар [Пиастри] заехал на пит-стоп через два-три круга после нас, без идущего впереди меня болида я почувствовал больше сцепления, особенно у передних шин. Тогда я и подумал, что мы сможем реализовать тактику с одной остановкой.

[Если бы Пиастри остался на трассе], честно говоря, думаю, мы бы подождали еще круг-два, чтобы разобраться. За два-три круга до пит-стопа Оскара мы немного отстали, но я должен еще раз проверить это.

Но мне было сложно приблизиться из-за износа передней левой шины и недостаточной поворачиваемости, которую я испытывал позади Оскара. У меня была весьма сильная недостаточная поворачиваемость.

Так что, возможно, мы бы отправились на второй пит-стоп и действовали более агрессивно, чтобы прорваться вперед в конце гонки. Но я не знаю», – отметил Леклер.    

Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
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