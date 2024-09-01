Шарль Леклер: «Думал, что мы будем отставать не только от «Макларена», но и от «Мерседеса»
Пилот «Феррари» поделился подробностями о том, как провел Гран-при Италии, где одержал победу.
«Я думал, что мы будем отставать не только от «Макларена», но и от «Мерседеса», у которого был вроде как очень хороший темп в пятницу.
Однако через несколько кругов я почувствовал, что у болида есть скорость. Возможно, Оскар [Пиастри] был чуть быстрее. Было сложно оценить темп Ландо [Норриса], поскольку он был позади.
Как только против нас провели андеркат, я подумал: «Ладно, видимо, мы теряем победу». Но затем, как только оба «Макларена» заехали на пит-стоп, я ощутил вполне приличное сцепление впереди, оказавшись в чистом воздухе.
Мне нечего было терять, потому я попытался пойти по тактике одного пит-стопа. Мы отлично справились с износом передней левой шины, с которой всем было тяжело справиться.
У нас была проблема с передними тормозами, но нам удалось вернуть сцепление впереди – что помогло одержать сегодня победу», – сказал Леклер.
Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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