Шарль Леклер: «Думал, что мы будем отставать не только от «Макларена», но и от «Мерседеса»

Леклер рассказал, что помогло ему победить в Монце

Пилот «Феррари » поделился подробностями о том, как провел Гран-при Италии, где одержал победу.

«Я думал, что мы будем отставать не только от «Макларена», но и от «Мерседеса », у которого был вроде как очень хороший темп в пятницу.

Однако через несколько кругов я почувствовал, что у болида есть скорость. Возможно, Оскар [Пиастри] был чуть быстрее. Было сложно оценить темп Ландо [Норриса], поскольку он был позади.

Как только против нас провели андеркат, я подумал: «Ладно, видимо, мы теряем победу». Но затем, как только оба «Макларена » заехали на пит-стоп, я ощутил вполне приличное сцепление впереди, оказавшись в чистом воздухе.

Мне нечего было терять, потому я попытался пойти по тактике одного пит-стопа. Мы отлично справились с износом передней левой шины, с которой всем было тяжело справиться.

У нас была проблема с передними тормозами, но нам удалось вернуть сцепление впереди – что помогло одержать сегодня победу», – сказал Леклер.

Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й