  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Я получал информацию о временах «Макларена». Шины никак не смогли бы выдержать такой темп»
4

Льюис Хэмилтон: «Я получал информацию о временах «Макларена». Шины никак не смогли бы выдержать такой темп»

Хэмилтон поделился анализом победы «Феррари» в Монце

Пилот «Мерседеса» проанализировал результаты Гран-при Италии, в котором сам финишировал пятым.

«У «Макларена» был темп, но они слишком сильно атаковали. Они ставили слишком много быстрых кругов – и слишком рано. Они убили свои шины.

Полагаю, они планировали провести два пит-стопа, поэтому атаковали изо всех сил. Если бы они попытались растянуть отрезки, то смогли бы проехать гонку с одним пит-стопом.

Я получал информацию о временах их кругов. Шины никак не смогли бы выдержать такой темп. Шарль [Леклер] отлично справился, поздравляю его», – сказал Хэмилтон.

Кроме того, Льюис поделился парой мыслей о собственной гонке:

«Мы планировали провести один пит-стоп, но мои шины начали терять темп, так что я просто пытался удержаться за Карлосом [Сайнсом].

Это было неожиданно. Но у них [у «Феррари»] было обновление, так что то, что они оказались быстрее нас, было неизбежно. Я бы хотел, чтобы мы тоже могли включиться в борьбу, так что будем трудиться.

Единственный позитивный момент – это то, что у нас все в порядке с надежностью, но у остальных с этим тоже не возникло проблем. В конце концов у нас не было гоночного темпа. Не уверен, почему так вышло.

Даже если бы я стартовал намного выше, гонка была бы сложной. Если бы я стартовал впереди обеих «Феррари», они бы прошли меня, потому что у них лучше темп.

В этот уик-энд у них были обновления, а у нас – нет. Вот как обстоят дела. Впереди будет гонка, когда обновления будут у нас, а не у них. И мы, надеюсь, окажемся сильнее.

Это очень здорово – между нами небольшие отрывы. К сожалению, сегодня у нас не было темпа, износ был сильнее. Я мог бы проехать гонку с одним пит-стопом, но я бы финишировал на том же месте».

Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoШарль Леклер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Я здесь не для того, чтобы умолять кого-то меня пропустить»
14сегодня, 17:37
Гельмут Марко: «Ред Булл» был одной из самых медленных команд на прямых, болид не позволял Ферстаппену пилотировать на пределе»
6сегодня, 17:27
Кристиан Хорнер: «С таким темпом оба титула окажутся под угрозой»
17сегодня, 17:14
Гасли высказался в защиту Магнуссена: «Надеюсь, судьи смогут пересмотреть решение»
8сегодня, 17:12
Гельмут Марко: «Ред Булл» доволен, что «Макларен» не разменял позиции между Норрисом и Пиастри. Могло быть хуже»
10сегодня, 17:06
Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при
26сегодня, 16:41
Макс Ферстаппен о темпе «Ред Булл»: «Самый доминирующий болид за все время превратили в монстра»
13сегодня, 16:40
«Феррари» о Леклере: «Ваш король Монцы 👑 🏆»
4сегодня, 16:29Фото
Кевин Магнуссен о дисквалификации: «Вообще не понимаю штраф в Монце. Где логика?»
5сегодня, 16:14
Карлос Сайнс: «У «Феррари» может быть шанс выиграть и парочку следующих гонок»
8сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото