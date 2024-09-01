Льюис Хэмилтон: «Я получал информацию о временах «Макларена». Шины никак не смогли бы выдержать такой темп»

Хэмилтон поделился анализом победы «Феррари» в Монце

Пилот «Мерседеса » проанализировал результаты Гран-при Италии, в котором сам финишировал пятым.

«У «Макларена » был темп, но они слишком сильно атаковали. Они ставили слишком много быстрых кругов – и слишком рано. Они убили свои шины.

Полагаю, они планировали провести два пит-стопа, поэтому атаковали изо всех сил. Если бы они попытались растянуть отрезки, то смогли бы проехать гонку с одним пит-стопом.

Я получал информацию о временах их кругов. Шины никак не смогли бы выдержать такой темп. Шарль [Леклер] отлично справился, поздравляю его», – сказал Хэмилтон.

Кроме того, Льюис поделился парой мыслей о собственной гонке:

«Мы планировали провести один пит-стоп, но мои шины начали терять темп, так что я просто пытался удержаться за Карлосом [Сайнсом].

Это было неожиданно. Но у них [у «Феррари »] было обновление, так что то, что они оказались быстрее нас, было неизбежно. Я бы хотел, чтобы мы тоже могли включиться в борьбу, так что будем трудиться.

Единственный позитивный момент – это то, что у нас все в порядке с надежностью, но у остальных с этим тоже не возникло проблем. В конце концов у нас не было гоночного темпа. Не уверен, почему так вышло.

Даже если бы я стартовал намного выше, гонка была бы сложной. Если бы я стартовал впереди обеих «Феррари», они бы прошли меня, потому что у них лучше темп.

В этот уик-энд у них были обновления, а у нас – нет. Вот как обстоят дела. Впереди будет гонка, когда обновления будут у нас, а не у них. И мы, надеюсь, окажемся сильнее.

Это очень здорово – между нами небольшие отрывы. К сожалению, сегодня у нас не было темпа, износ был сильнее. Я мог бы проехать гонку с одним пит-стопом, но я бы финишировал на том же месте».

Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й