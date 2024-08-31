Тото Вольфф: «Соперники пытались заполучить Антонелли по национальным причинам»

Вольфф рассказал о попытках переманить Антонелли

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что Андреа Кими Антонелли представлял интерес для конкурентов «по национальным причинам».

Итальянский пилот «Формулы-2» начнет выступать в «Формуле-1» за «Мерседес» в 2025 году в паре с Джорджем Расселлом .

«Скромность – важный фактор, лояльность. Как вы можете себе представить, Кими рос и показывал успехи, поэтому некоторые из наших соперников пытались его заполучить, особенно по национальным причинам, и [отец гонщика] Марко Антонелли всегда высказывался очень четко: «Вы дали нам шанс, поэтому мы остаемся с вами».

Несомненно, есть чистый талант, а также способности, которые нельзя натренировать. Как я говорил вчера, проще умерить агрессивный подход пилота, чем наоборот», – отметил Вольфф перед Гран-при Италии .

Тото также высказался о соглашении с Антонелли – команда не уточнила длительность сделки:

«Как и в прошлом, у нас всегда очень короткие контракты с каждым из пилотов. Даже с Льюисом [Хэмилтоном] в последний раз мы подписали по схеме «1+1». Так работает команда.

Но, думаю, важнее всего увидеть, как освоятся Джордж и Кими. На данной стадии не вижу причин не верить и не доверять им.

Это означает, что такие вопросы мы решим между собой, однако мы не выбрали бы такой состав, если не были бы на 100 процентов уверены, что это лучший выбор для «Мерседеса».

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