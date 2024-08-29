Сомкиат Чантра станет первым тайским гонщиком в истории MotoGP в 2025 году, Накагами покинет чемпионат
Пилот Moto2 Сомкиат Чантра дебютирует в MotoGP в следующем году.
25-летний гонщик займет место Такааки Нагагами в «ЛЧР». Японец, проведший в команде и в серии семь сезонов, возьмет на себя обязанности пилота «Хонды» по развитию.
Чантра станет первым гонщиком из Таиланда в истории чемпионата.
Сомкиат проводит шестой год в Moto2 и занимает 12-ю позицию в личном зачете. На счету гонщика шесть подиумов (в том числе две победы) в данном классе, лучшее место на финише сезона – шестое в 2023-м.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
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