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«Пирелли» показала трофеи в стиле абстракционизма для Гран-при Италии

«Пирелли» продемонстрировала призы, которые получат лучшие пилоты «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии.

Гонка состоится в ближайшее воскресенье, 1 сентября.

Дизайн под названием VROOOM был создан художником Андреа Салой в сотрудничестве с центром современного искусства HangarBicocca.

Итальянская компания пояснила, что скульптуры «в абстрактной форме отражают длинную историю шин «Пирелли» в сочетании с ощущениями от скорости и ускорения».

«Название VROOOM вбирает в себя то, что я хотел представить, а именно образ «Формулы-1», который у меня был еще с детства: старт, болиды выстроились на решетке, гаснут огни, и машины рвутся к первому повороту. Трофей претворяет этот момент – стартовую точку, спринт, скорость – в скульптуру», – заявил Сала.

«Феррари» представила посвященные углеволокну комбинезоны для Гран-при Италии

Фото: сайт «Пирелли»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Пирелли»
Гран-при Италии
Пирелли
logoФормула-1
logoстиль
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