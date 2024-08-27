«Пирелли» показала трофеи в стиле абстракционизма для Гран-при Италии
«Пирелли» продемонстрировала призы, которые получат лучшие пилоты «Формулы-1» по итогам Гран-при Италии.
Гонка состоится в ближайшее воскресенье, 1 сентября.
Дизайн под названием VROOOM был создан художником Андреа Салой в сотрудничестве с центром современного искусства HangarBicocca.
Итальянская компания пояснила, что скульптуры «в абстрактной форме отражают длинную историю шин «Пирелли» в сочетании с ощущениями от скорости и ускорения».
«Название VROOOM вбирает в себя то, что я хотел представить, а именно образ «Формулы-1», который у меня был еще с детства: старт, болиды выстроились на решетке, гаснут огни, и машины рвутся к первому повороту. Трофей претворяет этот момент – стартовую точку, спринт, скорость – в скульптуру», – заявил Сала.
«Феррари» представила посвященные углеволокну комбинезоны для Гран-при Италии
Фото: сайт «Пирелли»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий