Джордж Расселл: «Финишировал бы на одно-два места выше – но у нас не было темпа. Я тащился, словно булыжник»

Расселл недоволен темпом «Мерседеса» в Зандворте .

Пилот « » разочарован седьмым местом на Гран-при Нидерландов и удивлен отставанием от конкурентов.

«Я бы, вероятно, финишировал на одно, максимум, может, на два места выше – но у нас не было темпа. Я тащился, словно булыжник. Это было особенно удивительно в ситуации с « ». Мы думали, что будем уверенно впереди них. [Но на деле] [Леклер] был быстрее меня, [Сайнс] нагнал нас.

Очевидно, у нас были какие-то проблемы с шинами. После первой пары кругов я думал, что нахожусь на прямом пути к подиуму. Я знал, что обгонять здесь сложно.

Я был просто поражен тем, насколько быстрым оказался « ». Ландо [Норрис] выглядел очень уверенно. Это было невероятно.

Мы провели шесть очень сильных гонок, а затем неожиданно финишировали в минуте позади от сегодняшнего лидера. За ночь нельзя потерять всю скорость. Вчера мы квалифицировались на четвертом месте, а сегодня явно что-то сделали не так», – сказал Расселл.

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й