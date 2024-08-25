Джордж Расселл: «Финишировал бы на одно-два места выше – но у нас не было темпа. Я тащился, словно булыжник»

Теги Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Расселл недоволен темпом «Мерседеса» в Зандворте .

Пилот «Мерседеса» разочарован седьмым местом на Гран-при Нидерландов и удивлен отставанием от конкурентов.

«Я бы, вероятно, финишировал на одно, максимум, может, на два места выше – но у нас не было темпа. Я тащился, словно булыжник. Это было особенно удивительно в ситуации с «Феррари». Мы думали, что будем уверенно впереди них. [Но на деле] Шарль [Леклер] был быстрее меня, Карлос [Сайнс] нагнал нас.

Очевидно, у нас были какие-то проблемы с шинами. После первой пары кругов я думал, что нахожусь на прямом пути к подиуму. Я знал, что обгонять здесь сложно.

Я был просто поражен тем, насколько быстрым оказался «Макларен». Ландо [Норрис] выглядел очень уверенно. Это было невероятно.

Мы провели шесть очень сильных гонок, а затем неожиданно финишировали в минуте позади от сегодняшнего лидера. За ночь нельзя потерять всю скорость. Вчера мы квалифицировались на четвертом месте, а сегодня явно что-то сделали не так», – сказал Расселл.     

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

5 комментариев
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Да, странно, а вот у твоего напарника был, они из задницы приехал за тобой.
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Поменьше Джордж рассуждай перед гонкой о борьбе за лидерство. А то будет интересная борьба с Макларен, а по факту и Феррари Сайнса просрал бы даже без питстопа. Хэм рядом с тобой финишировал. Вообще не тянешь в гонках.
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Ответ Игорь Горшков
Да, странно, а вот у твоего напарника был, они из задницы приехал за тобой.
Он объехал всякий сброд и встал в аккурат там где и должен был
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